MÉS: «La retallada d’imposts del PP i VOX degradarà els serveis públics i perjudicarà la ciutadania de Palma»

«La retallada d’imposts d’onze milions a l’Ajuntament de Palma anunciada pel PP i VOX perjudicarà els ciutadans de Palma». Això és el que pensa MÉS per Palma. Segons el seu regidor Miquel Àngel Contreras, la rebaixa anunciada pels dos partits «degradarà els serveis públics i perjudicarà els ciutadans més desafavorits. No oblidem que el pressupost total de l’Ajuntament per enguany ha estat de 531 milions, i que el PP ja hi ha fet retallades en polítiques tan sensibles com Educació i Habitatge, que ha deixat quasi a zero. Una major baixada degradarà encara més els serveis que presta la institució. Això tendrà efectes molt negatius en la qualitat de vida de la ciutadania de Palma».

El regidor afirma que l’Ajuntament de Palma «pateix un infrafinançament històric, agreujat per fenòmens com la saturació turística, que degrada l’espai públic i obliga al consistori a invertir més recursos en neteja, manteniment i seguretat. La solució no passa en cap cas per baixar imposts. Ben al contrari, s’haurien de pujar a les rendes més altes per millorar aquests serveis i d’altres. És fonamental que l’equip de govern faci més polítiques socials, educatives i d’accés a l’habitatge».

Contreras es demana «de quina manera, amb menys recursos, es podrà millorar la neteja de la ciutat i el transport públic, es podran controlar la massificació i els problemes d’incivisme que pateix la nostra ciutat o es podran fer les polítiques d’habitatge que necessitam? Quants projectes de millora dels barris de Palma es deixaran de fer? El PP i VOX donaran l’enhorabona per la baixada d’imposts als veïnats que pateixen renous davall ca seva, als que no poden accedir a un habitatge o als que tendran problemes per desplaçar-se en transport públic? Això és molt poc seriós i durà a una degradació progressiva de l’espai públic».

Contreras ha conclòs que «la baixada d’imposts del PP i VOX, com totes les que han impulsat les dretes al llarg de la història, té com a objectiu afavorir els més rics i disminuir l’administració pública a la mínima expressió i desmantellar els serveis públics, que al final són els garants de la igualtat social. El resultat sempre és perjudicial per a la ciutadania. I encara més quan la nostra ciutat té grans reptes per davant que l’Ajuntament, amb aquesta baixada d’imposts, ha decidit no afrontar. Des de MÉS per Palma estarem vigilants per denunciar les retallades de serveis públics que impulsarà el PP els propers mesos».