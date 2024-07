Vidal anuncia la creació d'una taula de seguiment multipartita de la seva activitat al Congrés

El diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, acompanyat per representants dels partits que conformaren la coalició ara fa un any (Més per Mallorca, Esquerra Unida, Més per Menorca i Sumar) ha fet valoració del seu primer any «de feina per les polítiques d'esquerres, verdes i en defensa de l'autogovern de les Illes Balears». Vidal ha aprofitat per anunciar, amb tots els partits, la creació «d'una taula de seguiment multipartita de l'activitat de Sumar Més a les Corts espanyoles».

L'ecosobiranista ha explicat que en «un any molt confós i complexe a la política estatal» la seva tasca «ha donat fruits materialitzats en la gratuïtat del transport públic a les Illes Balears el 2024, la pujada del Salari Mínim, el recurs d'inconstitucionalitat pel català a la sanitat a la CAIB, la llei d'amnistia o la posada en marxa de la comissió mixta d'insularitat».

Vidal ha clos explicant que la taula de seguiment multipartita «conformada per Més per Mallorca, Més per Menorca, Esquerra Unida i Sumar» es posa en marxa «demostrant que les dinàmiques cainites de Madrid no han afectat a la relació i aliances entre les diferents forces de l'esquerra verda i sobiranista de les Illes Balears" que és "fluida, positiva i permanent».