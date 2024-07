José Luis Mateo substitueix Marta Vidal al capdavant de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat. El Govern ha remarcat aquest dijous qque Vidal renuncia al càrrec per «motius personals i de conciliació familiar».

La consellera fa uns mesos que ja va traslladar a la presidenta del Govern les «dificultats» per a continuar al capdavant de la Conselleria i varen pactar formalitzar el relleu quan es produïssin les circumstàncies oportunes. Per aquest motiu, s’ha considerat que l’estiu era el moment adequat per a «dur a terme una transició tranquil·la».

El Govern ha agraït a la consellera Vidal «la seva feina i el seu esforç personal per deixar en marxa els principals projectes en habitatge, com el Decret llei d’emergència en matèria d’habitatge, tramitat com a llei, els programes 'Construir per llogar' i 'Lloguer segur', la planificació de noves promocions d’HPO i també mesures importants en el reforç del transport públic de les Illes Balears, tant de tren com d’autobús».

Cal recordar que durant la seva etapa al capdavant de la Conselleria, Vidal ha estat protagonista d'algunes polèmiques entre les quals destaca la decisió de renunciar a la compra d'habitatges de la promotora Metrovacesa per a destinar-los al lloguer social que va iniciar el Govern anterior. Una operació per la qual el Govern va presentar una querella a la Fiscalia que finalment va quedar arxivada.

L'oposició va criticar aquesta iniciativa de la consellera en repetides ocasions als plens del Parlament per la reunió que va mantenir Vidal, abans de ser nomenada, amb un representant del fons AEW, que suposadament s'hauria beneficiat d'aquest desestiment.

El PSIB va portar Vidal a l'Oficina Anticorrupció per figurar com a administradora de dues societats mentre era consellera.

Mateo, nou conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern

José Luis Mateo Hernández és llicenciat en Dret i graduat superior en Ciències Jurídiques per la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid (ICADE), doctor en Dret per la Universitat de les Illes Balears (UIB), professor i doctor en Dret Mercantil també a la UIB, director de l’Escola d’Hoteleria entre 2011 i 2015 i des de fa un any diputat del Grup Popular al Parlament.

Aquest divendres, Mateo prendrà possessió de conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern en un acte en el Consolat de Mar, on assistirà al seu primer Consell de Govern.