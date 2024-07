SIAU acusa la Conselleria d'ocultar als docents les places disponibles

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha emès un comunicat aquest dilluns de matí per exposar que com cada estiu, a mitjan juliol s'inicien els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals per a molts docents, però que enguany la Conselleria d'Educació s'ha negat a fer públiques les places disponibles.

Des del sindicat expliquen que cada any es publiquen les places disponibles abans d’iniciar-se els tràmits, però «enguany curiosament no ha succeït». Que s'hagi optat per no publicar les places «denota manca de transparència» i consideren que es tracta d'un cas de censura d'informació. «Demanam a la Conselleria d’Educació que recapaciti i publiqui els llistats de places disponibles», han insistit des de SIAU.

En aquest procés hi estan obligats a participar els funcionaris de carrera docents que l'1 de setembre de 2024 es trobin en situació de desplaçats per manca d'horari o sense destinació definitiva (titulars d'un lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari, en situació d'expectativa de destinació definitiva i els que hagin sol·licitat el reingrés) i els funcionaris docents en pràctiques.