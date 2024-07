El Pi presenta una moció per a canviar els criteris d’admissió de les escoletes 0-3 anys

El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta una moció per a canviar els criteris d’admissió a les escoletes de 0-3 anys. «Fa poc que les escoletes publiques són gratuïtes i això ha fet un efecte crida a tota la població a dur els seus infants. Ara falten places», explica el portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas.

Salas i la secretària d’Educació d’El Pi, Maria Antònia Melià, han presentat aquesta proposta per a intentar «millorar» la conciliació familiar. «Actualment, les famílies monoparentals i les famílies on els dos pares fan feina moltes vegades queden excloses de l’escoleta publica 0-3 que han elegit per al seu fill. I és que falten places», explica Melià. «A més, tampoc es dona cap puntuació a les families que necessiten d’aquest servei per conciliar», remarca.

Per això, El Pi ha presentat una moció al Consell de Mallorca per a «millorar i canviar els criteris» d’admissió a les escoletes 0-3. «Primer de tot demanam que és crein més places perquè les actuals no basten. Que totes aquelles famílies que tenen tots els seus membres fent feina tenguin garantida una plaça a les escoletes», explica el conseller Salas. «També demanam que aquelles famílies que fa més de 10 anys que viuen a les Balears tenguin una puntuació extra per refermar aquest arrelament a la nostra terra», ha assenyalat el conseller Salas.