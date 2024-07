El Pi reclama la gestió dels aeroports: «Són la porta d’entrada a ca nostra i és el lloc on hem d’actuar per acabar amb la sobrepoblació»

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que el Govern ha de reclamar la gestió directa dels aeroports de les Illes Balears i que cada Consell Insular tengui un pes específic i determinat en relació amb el seu aeròdrom: «Necessitam tenir un control de la porta d’entrada i sortida de ca nostra».

El conseller insular ha presentat aquesta proposta a l’aeroport de Son Sant Joan a Palma acompanyat del secretari d’economia d’El Pi, Ignasi Bosch. Ambdós han destacat el paper clau que tenen els aeroports de les Illes. «Necessitam que el Govern balear sigui qui tengui el control per poder lluitar d’una manera real contra la sobrepoblació i la saturació que viuen les nostres illes», explica Salas. «A més, els Consells, com a màxima institució de cada illa ha de tenir un pes clau en la direcció i gestió dels aeroports».

Per la seva part, el secretari d’economia d’El Pi Ignasi Bosch explica que «AENA només pensa amb els doblers, no en les necessitats dels mallorquins i mallorquines que necessitam l’aeroport per sortir de l’illa», explica. «S’ignoren les nostres peticions perquè els mallorquins quedin exemptes de la pujada de taxes; les aerolínies programen més de 33 milions més de seients a l’aeroport de Palma sense que nosaltres puguem dir res de res; apugen les tarifes de l’aparcament i minven el temps d’espera gratuïtat per poder cobrar uns euros», explica Bosch, «i nosaltres no podem dir res».

A tot això, s’ha d’afegir les mancances de manteniment que tenen les instal·lacions. «Fa unes setmanes l’aeroport de Palma va quedar col·lapsat i negat per les pluges i, fins i tot, provocà la paralització de l’aeroport. Els gestors només donaren la culpa les obres», assegura Bosch. «Recordem que el 20% dels beneficis d’AENA, uns 200 milions, provenen dels aeroports de les Illes, ja ens podrien tenir més en compte», ha sentenciat Bosch.