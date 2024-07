PSIB: «Com a França, les aliances de PP-VOX a Mallorca també seran vençudes»

Aquest dilluns l’executiva de la Federació Socialista de Mallorca ha fet un anàlisi crític de la situació política actual. Han ressaltat la incapacitat de gestió de PP-VOX en els governs del Consell i del Govern, ara que es cobreix el primer quart de la legislatura.

Catalina Cladera, secretària general del PSIB, ha criticat de manera contundent les aliances de dreta i ultradreta que dominen diversos ajuntaments i el Consell de Mallorca. Ha destacat que les aliances de PP-VOX contrasten amb la resistència de l'esquerra a França, al Regne Unit, i en els recents resultats de les Eleccions Europees celebrades el passat 9 de juny.

Cladera ha albirat que a Mallorca les aliances de PP-VOX «també seran vençudes» seguint l'exemple del Front Popular a França, i ha apuntat que aquest dic de contenció demostra com «la dreta a Espanya no te el mateix biaix democràtic que a la resta d’Europa, a on és capaç d’estendre i mantenir cordons sanitaris per evitar que la ultradreta assalti les institucions».

Com a representant del PSIB, Cladera ha subratllat que les polítiques adoptades pel govern de Prohens han estat «clarament regressives» en temes fonamentals com la llengua, la cultura, la igualtat, la sostenibilitat i el turisme. També ha destacat les deficiències en la gestió de la mobilitat, amb «una xarxa viària col·lapsada i mesures poc efectives per millorar-la», així com les llargues llistes d’espera per a la ITV.

Finalment ha instat a «seguir l’exemple que ve d’Europa, al qual també ha contribuït el PSOE amb els recents resultats electorals a les generals de fa un any, quan va funcionar el dic de contenció a l’extrema dreta».