MÉS acusa el Govern d'irresponsable per no estar fent efectiu el dret a la conciliació

MÉS per Mallorca ha registrat aquest dilluns una proposició no de llei per sol·licitar a l’executiu de Marga Prohens que «prioritzi les polítiques per garantir el dret a la conciliació» i executi serveis que responguin a les necessitats de les famílies i les persones.

La diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, ha explicat que «la mala gestió del Govern de Prohens, i el fet d'haver deixat perdre 1,7 milions d’euros del Pla estatal ‘Corresponsables’ es tradueix en una pèrdua de drets i serveis per a la gent de Mallorca».

El partit ecosobiranista ha demanat al Govern que compleixi amb el pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears, iniciï la redacció del segon pla de conciliació i corresponsabilitat 2025-2029, i que tingui en compte les famílies monomarentals i les famílies més vulnerables econòmicament en l’establiment dels serveis públics de conciliació.

MÉS per Mallorca també ha reclamat al Govern que executi tot el pressupost rebut l’any 2024 mitjançant el Pla Corresponsables i que desenvolupi la convocatòria de subvencions perquè les associacions de famílies i els ajuntaments s’hi puguin adherir en l’organització de les escoles d’estiu de 2025, dins l’any 2024, per tal d’ampliar el nombre d’ajuntaments participants i millorar-ne l’eficàcia.

«La conciliació és, o hauria de ser, una política prioritària, i està absolutament lligada a la salut mental», ha defensat Carrió. «Cal que el Govern del PP s’ho prengui seriosament. No es pot tudar ni un euro. El que estan fent Prohens i Cirer és una absoluta irresponsabilitat que perjudica a tothom», ha conclòs la diputada ecosobiranista.