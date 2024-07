El Pi: «Les institucions han de fer accions decidides per fomentar l’ús del català»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha donat suport a la declaració institucional que va fer l’Obra Cultural Balear per reprovar les polítiques lingüístiques dels poders públics de les Illes Balears davant el Consell Social de la Llengua Catalana.



La formació considera que el català ha de continuar essent un requisit per accedir a qualsevol treball públic. Gili subratlla que «s’ha de normalitzar la llengua catalana en els poders públics, s’ha de garantir el seu ús i s’han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials de les Illes Balears», ha explicat el president d'El Pi.

«Estam preocupats pel retrocés que pateix la llengua», ha insistit Gili. «Creim que les institucions han de fer accions decidides per fomentar l’ús del català i garantir els drets lingüístics, així com promoure'n l’ús a les institucions i administracions». «Però», ha continuat, «per desgràcia creim que passa tot el contrari: s’ha llevat el requisit del coneixement del català per accedir a un lloc públic, tant al Govern, Consells i alguns Ajuntaments o s’ha canviat el model lingüístic educatiu en favor del castellà; entre d’altres».

Des d'El Pi han demanat un canvi de rumb dins les polítiques lingüístiques del Govern, dels Consells i els Ajuntaments, «perquè compleixin amb el que diu l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística: defensar i fomentar la llengua pròpia de les Illes Balears», ha sentenciat Gili.