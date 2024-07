El Consell Social de la Llengua Catalana desaprova les maniobres del pacte PP-VOX contra el català

El Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC), reunit el dilluns 1 de juliol de 2024, ha acordat reprovar les polítiques lingüístiques perpetrades pel pacte PP-Vox al capdavant de les institucions de les Illes Balears, que promouen retrocessos «en els pocs àmbits en què el català ha assolit un nivell mínim de normalitat» i fomenten «discursos negatius envers la llengua pròpia del territori».

D'aquesta manera, el Ple del CSLC dona suport a la declaració institucional presentada per l’Obra Cultural Balear. La proposta de declaració inclou les següents demandes finals dirigides als poders públics:

Que es revoquin les mesures regressives per a la llengua catalana adoptades aquest primer any de legislatura, contràries a les propostes del CSLC. Que desisteixin de noves mesures regressives per a la llengua catalana. Que, abans d’emprendre qualsevol iniciativa que comporti una modificació del marc normatiu de la llengua catalana o alteri substancialment el seu estatus en qualsevol àmbit, consultin prèviament el CSLC. Que compleixin la seva obligació estatutària i legal de defensar i fomentar la llengua catalana, prevista en l’article 4.3 de l’Estatut d’autonomia i en la Llei de normalització lingüística, amb la implementació prioritària de les propostes que ha anat formulant el CSLC al llarg dels darrers anys.

Han considerat que en aquest primer any de legislatura s'han contradit diversos plans i ponències aprovats anteriorment pel CSLC, principalment en els casos de la supressió de l’exigència de coneixements de català per al personal sanitari, la modificació del model lingüístic educatiu, l’eliminació de l’exigència de coneixements de català en ajuntaments com els de Calvià i Palma, i la creació d’una Oficina para la Garantía de la Libertad Lingüística.