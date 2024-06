La CUP presenta la campanya 'Mallorca no està en venda': «Hem de mantenir la lluita activa al carrer»

Aquest dissabte migdia, la CUP-Mallorca ha presentat la seva nova campanya 'Mallorca no està en venda' davant les oficines d'Engel & Völkers al Passeig Marítim de Palma, un emplaçament que, segons la formació independentista i anticapitalista, és «símbol i emblema de molts dels problemes actuals de Mallorca».

Sara Barceló ha obert l'acte explicant que es tracta d'una campanya impulsada per la CUP, que volen obrir a la participació del conjunt de la població de Mallorca, amb l'objectiu de «mantenir la lluita activa al carrer en un moment polític clau».

Neus Valentí ha explicat que la campanya «pretén estendre's més enllà d'aquest estiu» i se centrarà en el «rebuig a la mercantilització i la venda de sobirania de tots els àmbits de vida dels mallorquins i mallorquines», abordant problemàtiques com l'especulació immobiliària, la manca d'accés a l'habitatge, la turistificació, la destrucció del territori, els atacs a la llengua, la precarietat laboral, l'afebliment del teixit associatiu o el creixement de l'extrema dreta. La campanya pretén denunciar aquestes problemàtiques i «plantejar una alternativa».

Segons la CUP, «les noves iniciatives i mobilitzacions que els darrers mesos estan recorrent Mallorca estan qüestionant com mai el monocultiu turístic». La campanya 'Mallorca no està en venda' és també la forma de la CUP d'aportar esforços a aquest nou clima de mobilització, treballant per a «generar un espai d'unitat popular ampli, divers i que sigui la llavor d'una alternativa política i social viable», ha afirmat Valentí.

Valentí també ha subratllat el suport de la CUP a les mobilitzacions recents, especialment les de la Plataforma 'Menys turisme, Més vida', i ha fet una crida a la participació ciutadana en els actes i activitats de la plataforma.

Finalment, s'ha anunciat que durant els pròxims mesos, es duran a terme diversos actes, accions i xerrades en el marc de la campanya, i s'ha animat a les persones interessades a acostar-se a les assemblees obertes i participar dels actes que s'organitzin, així com a la mobilització en els diferents moviments socials que lluiten per causes similars.

Avui som davant un dels grups immobilaris més poderosos per a presentar la nostra nova campanya:#MallorcaNoEstàEnVenda! pic.twitter.com/zGz516H8s9 — #MallorcaNoEstàEnVenda! (@CUP_Mallorca) June 29, 2024