L'extrema dreta fa arribar el seu odi als tribunals i demana la retirada de la bandera LGTBI del Parlament

Els serveis jurídics del partit d'extrema dreta VOX han presentat una demanda davant dels tribunals sol·licitant que s'ordeni la retirada de la bandera LGTBI de la façana del Parlament com a mesura cautelaríssima.

Segons han informat fonts del partit, la demanda s'ha presentat aquest divendres al matí, després que el Parlament hagi penjat la bandera d'una de les finestres de la façana.

La decisió de penjar la bandera ve referendada per un acord de la Mesa a instàncies de MÉS per Mallorca, amb els vots a favor del PSOE i el PP i en contra de l'únic membre de VOX, el president del Parlament, Gabriel Le Senne. Aquest va qualificar de «traïció» del PP el seu vot a favor de penjar la bandera.

Al Consell de Mallorca, Pedro Bestard (VOX) també s'ha queixat per la bandera posada a l'escalinata de la institució i ha dit que es tracta de la «bandera d'uns quants» que genera «crispació i divisió». «Si fos el president d'aquesta institució, avui no hi hauria bandera LGTBI. Em dol la deslleialtat dels nostres socis, que han estat incapaços d'informar-nos de la intenció de penjar la bandera», ha assenyalat.

Malgrat el discurs ple d'odi que mantenen els d'extrema dreta, la bandera LGTBI (també anomenada bandera de l'arc de Sant Martí) representa la lluita per la llibertat sexual i de gènere de tothom arreu del món.