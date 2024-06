El Moviment Alcudienc assenyala el govern municipal de dreta i ultradreta com a responsable de la crema de la bandera LGTBI

El Moviment Alcudienc ha emès un comunicat per condemnar la crema de la bandera LGTBI que s'havia col·locat a l'Auditori d'Alcúdia per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI. L'organització ha considerat que l'acte de vandalisme és una nova manifestació de l'augment de les agressions contra el col·lectiu LGTBI, i han posat el punt de mira en «el govern municipal de dreta i ultradreta com a principals responsables dels fets ocorreguts».

En el comunicat, el Moviment Alcudienc subratlla que la banalització del discurs d'odi de l'extrema dreta, representada per VOX, ha provocat un augment en les agressions contra la comunitat LGTBI: «aquestes són les conseqüències del seu discurs».

També critiquen el Partit Popular per ser còmplice d'aquesta situació, «ja que amb els pactes que han fet a les diferents institucions illenques, també a l'Ajuntament d'Alcúdia, han servit per obrir la porta al feixisme i al seu discurs contra la tolerància, la diversitat i els drets humans. No fem distinció, són les dues cares d'una mateixa moneda», han assegurat.

El Moviment Alcudienc ha recordat que no és un fet aïllat: el passat mes de maig van cremar la bandera LGTBI a l'IES Albuhaira de Muro, i el passat mes de juny Le Senne (VOX) va acusar el PP de traïdor per penjar la bandera LGTBI al Parlament.

Per tot això, l'organització emplaça tant el PP com a Unió per Alcúdia a rompre el pacte de govern signat amb Vox per aquesta legislatura. «No podem tolerar que l'odi i la violència d'aquests discursos continuï expandint-se impunement dins el nostre poble».

«Cal fer una crida a tota la societat civil alcudienca defensora dels valors democràtics i dels drets humans a mostrar el seu rebuig contra aquests atacs i a col·locar sota el punt de mira el govern municipal de dreta i ultradreta com a principals responsables dels fets ocorreguts», conclouen, per «evitar la propagació de l'odi i la violència al poble».