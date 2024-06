L'Ajuntament d'Esporles demana la dimissió de Le Senne: «Al feixisme se'l combat»

Aquest dimecres, 19 de juny, durant la celebració d’un plenari extraordinari, l’Ajuntament d’Esporles ha aprovat amb els vots del PAS-MÉS per Esporles (7) i PSIB (2) la moció del PAS-MÉS per Esporles per tal de reprovar l’actuació del president del Parlament, Gabriel Le Senne, al passat plenari en el qual esqueixà amb violència una imatge d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Es tracta d'una moció amb la qual també s’ha demanat que, en cas que no dimiteixi, els diferents grups parlamentaris el cessin.

La portaveu del Grup del PAS-MÉS i portaveu municipal, Maria Roig, ha defensat la moció en la qual ha afirmat que «davant el feixisme no basta amb defensar-nos, al feixisme se'l combat, se l'ataca. Cap acte violent té cabuda a les nostres institucions, cap pot ser tolerat i menys si ve de qui n'ostenta la presidència. Davant tot el succeït cal una resposta demòcrata: la dimissió o cessament de Le Senne».

A la moció també s’ha aprovat el suport a la iniciativa del batle, Josep Ferrà, de retirar la invitació a Le Senne als actes de les festes de Sant Pere, s’ha mostrat el suport i solidaritat amb les dues diputades i membres de la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, i s’ha refermat el suport municipal a la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears.