Alternativa i STEI consideren «insuficient» l'acord de la Mesa d'Insularitat

Aquest dilluns la Taula Tècnica d'Insularitat va acordar que totes les places docents de Formentera seran declarades de molt difícil cobertura de cara al curs 2025/26, de manera que els i les docents rebran un complement mensual de 300 euros.

Alternativa ha manifestat que «és una primera passa, però és clarament insuficient i no sabem exactament quines conseqüències tindrà. Volem mesures per a tots els docents de les Illes Balears», han afirmat des del sindicat. També han subratllat que «aquestes mesures quedaran en anècdota» si no s'aborden els veritables problemes d'habitatge a les Illes Balears: «limitant els pisos turístics i regulant el preu del lloguer».

Per la seva part, l'STEI Intersindical considera que la Mesa ha estat «una primera passa» per reduir els problemes d’insularitat, però ha advertit també que les actuacions proposades «són insuficients, perquè no arreglen de forma definitiva el gran obstacle econòmic que suposa l’increment desmesurat del cost de la vida de les Illes Balears».

Tant Alternativa com l'STEI demanen mesures per a tots els docents de les Illes Balears, i que els ens públics facin més esforços per resoldre aquests desequilibris que precaritzen els i les docents.