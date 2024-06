Crisi total al Consell de Formentera: els vuit consellers de Sa Unió dimiteixen, però Llorenç Córdoba s'aferra a la cadira com una pegellida

Els vuit consellers de Sa Unió han presentat aquest divendres la seva renúncia com a membres de la Junta de Govern del Consell de Formentera, com a vicepresidents i consellers a causa de la crisi política que es viu a la pitiüsa menor.

En un comunicat, els consellers han recordat que porten mesos demanant la dimissió del president insular Llorenç Córdoba per «la seva falta d'ètica, de confiança, per no fer feina i crear problemes en comptes de solucions». Segons han afirmat, aquesta decisió s'ha pres davant el comportament «irracional i temerari» del president que «només pensa en la cadira».

Segons han destacat també els vuit consellers de la coalició, «no hem aturat de fer feina per a portar endavant les nostres àrees de gestió». A més, malgrat la crisi que el president Llorenç Córdoba va iniciar al novembre, els consellers han hagut de multiplicar, segons han reiterat, els seus esforços «a causa de la falta de confiança i comunicació» amb el mateix president que cada vegada ha treballat «més aïllat».

Des de Sa Unió han considerat que les àrees paralitzades i amb més conflictes són, precisament, les gestionades per Còrdova. «No fa falta recordar com es varen deixar perdre les subvencions per als ramaders l'any passat o com té d'abandonada l'àrea. Tampoc és necessari recordar les seves maniobres amb l'adjudicació dels quioscs que han provocat que, avui dia, encara no hagin pogut obrir», han criticat. Els consellers han assegurat que el president té paralitzada la regulació de S'Estany des Peix, entre altres coses.

Per a ells, a més, les conseqüències de cessar el conseller José Manuel Alcaraz i assumir les seves àrees han estat «nefastes», sobretot a causa de la falta d'impuls i a la falta de temps. Des de Sa Unió han reiterat que les queixes dels treballadors d'aquests departaments són constants.

Per responsabilitat institucional, segons han manifestat, els vuit consellers han treballat per a aportar estabilitat en uns moments «molt complicats», adoptant les decisions que cada situació exigia. També, han fet esforços per intentar conduir de la millor forma possible aquesta crisi.

Des de la coalició han lamentat que el Consell no pot seguir d'aquesta manera durant els tres anys que queden de legislatura i han dit que és «impossible» portar endavant el Consell amb Còrdova com a president.

Consell de Formentera

Des del Consell de Formentera han explicat que els consellers han dimitit de les seves responsabilitats de govern, però no de les seves actes. Segons ha afirmat la institució en un comunicat, es tracta d'un «ultimàtum» que li han plantejat els consellers. Si no es readmetia al vicepresident Alcaraz amb les mateixes funcions, segons ha explicat el Consell, tots els consellers deixarien els seus càrrecs, però no les seves actes.

El president no ha acceptat aquest «ultimàtum» i ha qualificat la proposta com a «vergonyosa i covarda ja que posa de manifest que Sa Unió es preocupa més pels interessos d'una única persona que per l'interès de tots els formenters. Per a Còrdova, allò «decent» és que els consellers renunciïn a la seva acta i que altres persones puguin entrar en l'equip de govern.

Còrdova ha avançat que demanarà informes als serveis jurídics del Consell per a saber si té obligació d'acceptar aquestes dimissions i com afectaran el funcionament del Consell. «Aquesta dimissió de part dels consellers crearà un greu problema a la governabilitat del Consell i més encara a l'inici de la temporada turística», ha dit.