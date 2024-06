MÉS per Palma denuncia el «fiasco» de la privatització de Son Fusteret, «hipotecat durant 12 anys a una empresa de Madrid»

MÉS per Palma assenyala que el procés de concessió de l’espai de Son Fusteret a una empresa privada que s’ha materialitzat aquest dijous al Consell d’Administració de l’SMAP és «una aberració per a l’interès general de la ciutat». Aquest recinte ha estat arrendat per l’SMAP a una empresa de Madrid per 12 anys, prorrogables a 15. Aquesta empresa haurà de fer una inversió de 280.000€ al llarg d’aquests anys, però cal recordar que segons la Llei d'Impostos Sobre Societats les inversions fetes en arts escèniques i música en viu obtenen unes deduccions de fins al 120%. Per tant, sobre una inversió 280.000€, l’empresa adjudicatària hi guanyarà el 20%.

«Les condicions econòmiques d’aquest contracte suposaran un negoci rodó per a l’empresa. I això sense fixar cap criteri qualitatiu de l’oferta cultural que s’hi pugui oferir o de promoció de la cultura local. La gestió de Son Fusteret ha de tenir criteris d’interès públic que permetin la igualat de condicions entre promotors i teixit cultural i que garanteixin una programació diversa i per a tots els públics. Els propers 12 anys ja no serà possible», ha valorat Miquel Àngel Contreras.

MÉS per Palma ja va denunciar, en el seu moment, que la privatització de la gestió de Son Fusteret que promovia el PP «anava en contra de l’interès públic sense tenir en compte cap criteri cultural». Segons Miquel Àngel Contreras, «ara l’espai estarà hipotecat durant 12 anys a una empresa privada de Madrid, desvinculada totalment de Palma i del sector, sense cap criteri cultural. Una altra oportunitat perduda per Palma».

Son Fusteret és l'únic espai públic de Palma que permet concerts i esdeveniments culturals de mitjà i gran format, i l'únic, tant públic com privat, que té la ciutat a l'aire lliure. «El PP, que s’omple tant la boca amb la paraula cultura –en el seu cas només enfocada al turisme- continua venent Palma a preu de saldo i marginant el propi sector cultural, negant-li oportunitats. La concessió de Son Fusteret és un autèntic fiasco. No es podia fer pitjor», ha lamentat Miquel Àngel Contreras.

«El PP ha privatitzat una altra vegada l'únic espai públic de Palma d'aquestes característiques, tal com ja va fer fa 12 anys amb el govern de Mateu Isern. Això torna a deixar orfes els promotors culturals i musicals de Palma, que continuaran optant per altres municipis per a la realització dels seus esdeveniments, vista la manca de llocs com aquest a la nostra ciutat. Cal tenir en compte que si algun promotor cultural organitza un esdeveniment a Son Fusteret haurà de passar per caixa, abonant un import considerable a una empresa que ni tan sols és de Mallorca. En conseqüència, el PP limita l'oferta cultural de Palma», denuncia.