MÉS denuncia el dèficit pressupostari de la Conselleria de Salut que «impedirà la contractació de metges a Son Espases»

MÉS per Mallorca ha denunciat el dèficit pressupostari de la Conselleria de Salut que «impedirà la contractació de metges a Son Espases, així com les substitucions de les vacances dels professionals que ja són en plantilla».

Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, la diputada ecosobiranista, Marta Carrió, ha demanat a la consellera de Salut, Manuela García, quina és la previsió del Govern en la contractació de metges per al segon semestre de l’any i li ha recordat que «no es pot anunciar captar talent davant la falta de metges i tenir arruïnat el pressupost al mes de maig» i que la seva responsabilitat és garantir una adequada cobertura pública de salut per als mallorquins i mallorquines.

«Quina és la seva previsió en la contractació de metges per al segon semestre de l’any?», ha demanat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, a la consellera de Salut, Manuela García. Carrió ha realitzat aquesta pregunta davant el fer que al mes de maig, la gerència de Son Espases hagi informat els caps de servei que existeixen problemes per contractar personal i que no es podran fer contractacions noves.

«Vostè té la responsabilitat política de garantir una adequada cobertura pública de salut per als mallorquins i mallorquines», ha recordat Carrió a la consellera de Salut. «I vostè no pot vendre com a mesura estrella la captació de nous professionals i que llavors no tengui pressupost per contractar-los, això és enganar! No es pot bravejar de cuidar el personal mentre no es tenen garantides les substitucions per vacances», ha afirmat Carrió.

Per això, Carrió ha demanat a García que sol·licitin els 60 milions d’euros pressupostats per a la segregació lingüística i els inverteixi a contractar el personal necessari de medicina, infermeria, psicologia i fisioteràpia o altres especialitats.