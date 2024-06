Abel Mora, nou pres polític català

En els darrers cent anys pràcticament mai hi ha deixat d'haver presoners polítics catalans a les presons espanyoles (i en els darrers anys, catalanes). Des del passat dijous 30 de maig, hi ha un nou pres polític català: Abel Mora.

Mora va ingressar a la presó de Brians el mateix dia que es va aprovar l’amnistia al congrés espanyol i està condemnat a una pena de tres anys i nou mesos.

Va ser condemnat acusat d'estat implicat en una agressió contra un provocador amb una bandera i una gorra espanyola al metro de Barcelona el 10 de novembre de 2018. Aquell dia, el sindicat de la policia espanyola i la Guàrdia Civil Jusapol es va manifestar a Barcelona per homenatjar els policies que havien pegat els catalans l’1-O. Com a resposta, manifestants antifeixistes varen muntar una contramanifestació de rebuig. La policia va identificar desenes de manifestants antifeixistes i hi va haver contundents càrregues policíaques. Aleshores, el conseller d’Interior era Miquel Buch.

Mora va negar l’agressió, però el Tribunal Suprem espanyol (TS) espanyol va validar la seva condemna com a suposat coautor del delicte de lesions amb traïdoria i agreujant d’odi. El TS va considerar que Mora havia vigilat l’entorn perquè un altre jove, no identificat, fes una espenta a la víctima, que va sofrir lesions i va ser indemnitzada amb nou mil euros. Els manifestants, segons manté el TS, es varen posar d’acord per cometre l’agressió i assegurar-se la fugida, moguts pels seus «postulats independentistes de tall anarquista».

Marxa de suport a Brians

El grup de suport de l’Abel Mora ha convocat una marxa aquest diumenge, 9 de juny. Sortirà a les 11.00 de l’estació de trens de Rodalia de Martorell. «Les presons del territori ocupat per l’estat espanyol tornen a tenir un altre pres anarquista, un altre pres per haver lluitat, un altre pres que s’afegeix a la llarga llista dels qui ja hi són, complint condemna arreu del món per no claudicar enfront del poder», diuen en un comunicat. També anuncien que el dia 22 faran una acció de protesta. «Perquè ens sobren els motius, perquè l’únic llenguatge que entén el poder és el del conflicte», diuen.

«Actualment, l’Abel es troba segrestat a Brians i treballam per poder cobrir les necessitats més immediates i cuidar-lo, a ell i el seu entorn. Per això, el diumenge 9 de juny a les 11.00 anirem en marxa des de l’estació de Renfe de Martorell per fer-li sentir el nostre suport, demostrar-li que no està sol i filtrar el nostre caliu entre reixes», comenten. I afegeixen: «Fem una crida a la solidaritat activa, a trencar la normalitat, organitzar i coordinar la resposta».