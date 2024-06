Ara MÉS-Ara Repúbliques crida a construir una «Europa antifeixista» que reconegui el dret d'autodeterminació dels pobles

Ara MÉS-Ara Repúbliques ha celebrat aquest dimarts l'acte central de campanya a les Balears al parc de les fonts de Palma, que ha servit per cridar a construir una «Europa antifeixista» des dels pobles i el reconeixement al seu dret a l'autodeterminació.

La coalició que integren Ara MÉS, BNG, EH Bildu i Esquerra Republicana ha reclamat el reconeixement del factor insularitat i mesures per a fer efectiu el dret a l'habitatge i apostar pel decreixement turístic.

En l'acte hi han participat els candidats al Parlament Europeu Alice Weber, Emma Navarro i Tomàs Molina. El mateix Molina ha defensat aquesta coalició per anar a Europa a defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles, perquè «tots els pobles oprimits siguin lliures» i reivindicar una «Europa solidària amb Palestina, el Sàhara Occidental o amb Quebec».

En aquest sentit, han indicat que Ara MÉS exigirà que el català sigui reconegut com a llengua oficial en la Unió Europa i han ressaltat que «l'única manera de crear una Europa antifeixista és des del reconeixement del dret a decidir dels pobles».

De la seva banda, Weber ha apuntat a la necessitat de reconèixer el «fet insular» per part de la Unió Europea, ja que, en la seva opinió, «és hora de deixar de dir 'Europa no ens deixa' i que es reconegui la capacitat de les Balears a decidir».

D'aquesta manera, la formació exigirà un Estatut Específic per a les Balears i mesures fiscals i econòmiques per a diversificar l'economia i enfortir el teixit empresarial per a «igualar-lo amb el del continent».

«Ja n'hi ha prou de no poder caminar pels carrers, per les ciutats i pels pobles. Ja basta que comerços i bars de tota la vida hagin de tancar i tot siguin franquícies. Ja n'hi ha prou de no poder anar ni tan sols a nedar tranquils. Si Mallorca és el paradís, ja és hora que les persones que viuen en el puguin gaudir-lo», ha argumentat.

Finalment, Navarro ha reclamat la necessitat de prendre mesures per a detenir el «col·lapse social i ambiental» que es viu a les Balears a causa d'«un model turístic depredador i espoliador dels recursos del país».

«Ja està bé d'hipotecar la vida dels residents i el territori al turisme. Ja està bé de fer créixer les infraestructures desmesuradament i d'omplir de ciment tots els racons d'aquestes illes», ha reclamat.