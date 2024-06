L'oposició denuncia l'obsessió de VOX amb el toros i la submissió del PP als neofeixistes

Els grups de l'oposició han criticat durament la decisió de la majoria de la cambra de PP-VOX de modificar la llei de regulació de les corregudes de toros per permetre l'entrada de menors d'edat als actes taurins.

En el ple de la Cambra d'aquest dimarts s'ha aprovat, amb 29 vots a favor de PP-VOX, 17 en contra de PSIB, MÉS per Mallorca i Grup Mixt i una abstenció, una proposició de llei de VOX per a modificar la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a les Balears.

Els partits de l'oposició consideren que es tracta d'una «obsessió» de VOX davant la qual el PP «ha claudicat» i que es «desprotegeixen» els drets dels menors.

«El PP claudica davant la ultradreta per governar» ha apuntat la diputada del PSIB Silvia Cano, remarcant que s'ha «sacrificat la protecció de la infància». «És un peatge», ha dit la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez.

Igualment, la socialista ha considerat que la proposició de llei és «una esmena a la totalitat» al consens que hi havia a les Balears sobre la protecció especial dels menors. Així mateix, ha assegurat que el PSIB «respecta la llibertat ideològica» dels pares però qüestiona que «la llibertat de les famílies estigui per sobre dels drets dels menors».

En aquesta línia, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha insistit que la llibertat «té límits», que són els drets dels nins. Carrió ha criticat el vot a favor del PP, recordant que va signar el Pacte per a la protecció de la infància i advertint que si es vulnera el denunciaran.

«Funcionarem sempre amb el dic una cosa i després faig una altra?», ha etzibat la ecosobiranista al PP, criticant que en temes de llengua, violència de gènere, educació i turisme, els del PP «pregonen un discurs que després no practiquen». «Aquesta és una demostració més», ha conclòs.

Igualment, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha criticat que la proposició de llei és «una obsessió de VOX» que el PP «permet que es dugui a terme». «Els toros no eduquen», ha subratllat Gomila. També ha fet referència al Pacte per a la infància i ha qüestionat si el PP «segueix compromès».

La formació menorquinista ha sol·licitat a l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) l'elaboració d'un informe sobre l'impacte que pot suposar la modificació sobre els drets dels menors de les Illes.