MÉS: «Exigim la retirada de les dades relatives a l’origen ètnic o racial i a la sexualitat de l’historial de Serveis Socials»

MÉS per Mallorca exigeix «la retirada de la inclusió de les dades relatives a l’origen ètnic o racial i a la sexualitat del registre únic de Serveis Socials que recull el Decret Llei de Barra Lliure del Govern de Prohens». La formació ecosobiranista considera que aquesta informació és «absolutament personal i no té cap relació ni vinculació en la valoració dels serveis socials i alerta del perill que pot suposar la recollida i inclusió d’aquesta informació en un context d’LGTBIQfòbia i racisme creixent».

«És extremadament perillós recollir dades vinculades a l’origen ètnic o racial a l’historial de les persones usuàries de Serveis Socials en un context d’LGTBIQfòbia i racisme creixent», ha denunciat la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió. «Quina relació hi pot haver entre la teva activitat sexual i no arribar a final de mes? És intolerable que la Conselleria d’Afers Socials no apliqui la rigorositat tècnica que mereixen els serveis socials i alimenti dèries i odi», ha continuat Carrió.

La formació ecosobiranista considera que la inclusió d’aquestes dades en l’historial únic de Serveis Socials «vulnera el dret a la intimitat, és una informació absolutament personal i no té cap relació ni vinculació en la valoració dels Serveis Socials».