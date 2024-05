El Pi: «S’ha de suspendre la llei de minimis d’ajudes al transport per a les empreses balears»

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament Europeu, Jordi Prunés, proposa suspendre la llei de minimis que afecta les ajudes al transport de les empreses de les Illes Balears: «S’ha de suspendre aquesta llei per a les empreses de les Illes, siguin importacions o exportacions».

El candidat recorda que «aquesta llei marca que les empreses només poden rebre ajudes si transporten una certa quantitat de material i això, per les empreses que tenim a les Illes Balears, no té cap sentit. Aquesta normativa no contempla que les exportacions i importacions dels territoris insulars estan penalitzades i, per tant, necessiten una ajuda extra compensatòria de les institucions».

Prunés ha manifestat que «la pujada que es va fer és totalment insuficient; i demanam que es pugui suprimir aquest reglament de minimis per importacions i exportacions de les Illes», assegura. «També feim una crida al Govern de les Illes Balears per fer front comú per eliminar aquesta norma així com ho reivindiquen el sectors econòmics de les Illes Balears», ha sentenciat Prunés.

En la jornada d’aquest divendres, Prunés, juntament amb altres companys d’El Pi, s’ha reunit amb l’ASIMA i amb el president del Gremi de Fusters d’Espanya.