[VÍDEO] La batlessa de Campos, durant el plenari, es gira cap a la fotografia de Felipe de Borbón i li diu «la seva reial majestat perdonau-los perquè vos fan demanar disculpes»

La batlessa de Campos, Francisca Porquer, ha protagonitzat, aquest dijous, una de les imatges més estrambòtiques de la legislatura. Un autèntic esperpent que ha fet empegueir propis i estranys.

Durant el debat d'una proposició de MÉS per Campos en la qual s'instava la Casa Reial espanyola a retirar de forma immediata el títol de 'reial' a l'organització secessionista 'Académì de sa llengo' i que demani disculpes i reconegui la unitat de la llengua catalana. Una proposició que també inclou que l'Ajuntament de Campos refermi el seu compromís amb la llengua i els drets lingüístics.

Porquer ha ha fet una intervenció patètica per defensar que el rei espanyol no ha de demanar disculpes. S'ha dirigit als regidors de l'oposició i els ha dit «el rei no ha de demanar disculpes a ningú, sou vosaltres els que n'heu de demanar» i com si fos una estàtua de la marededéu o de Buda, s'ha girat cap a la fotografia de Felipe de Borbón, i li ha dit: «la seva reial majestat perdonau-los perquè vos fan demanar disculpes».