El Govern haurà d’impartir Formació Professional en navegació i pesca a Menorca

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha traslladat al Parlament una demanda de les confraries de pescadors de Menorca: impartir el grau de Formació Professional de pesca a l’illa, per tal de fomentar el relleu generacional del sector.

«Tots compartim la importància de preservar un sector pesquer que diversifica la nostra economia, potencia el sector primari, cuida el medi marí i proporciona producte de proximitat, de gran qualitat dins la nostra dieta mediterrània com és el peix», manifesta Gomila.

El sector pesquer es mostra preocupat per la manca de relleu generacional, un problema preocupant perquè les empreses i embarcacions professionals de pesca tenen cada vegada més problemes per trobar persones que es vulguin dedicar a aquesta activitat. «Aquesta mancança està estretament vinculada amb la dificultat per poder formar nous pescadors i amb la inexistència de la necessària oferta de Formació Professional a l’illa de Menorca», apunten.

Davant el problema, les confraries de pescadors de Menorca aposten per la formació com a via per a promocionar l’ofici de pescadors entre els joves, perquè el coneguin i s’animin a dedicar professionalment a la pesca. Des de les confraries de pescadors de Menorca estan convençuts que l’ofici té futur si es dona a conèixer entre els joves aquesta professió perquè l’aprenguin i s’hi puguin dedicar.

A Menorca hi ha 37 embarcacions d’art menor i 7 barques de Bou que es dediquen a la pesca professional. Lamentablement, però, a l’illa no existeix una formació relacionada amb la professió de pescador, mentre sí que n’existeix a Eivissa, amb una flota pesquera semblant a la de Menorca.

Per tot això, Més per Menorca ha proposat impartir el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en Navegació i Pesca Litoral a Menorca, així com el grau de formació professional bàsica en Activitats Marítim Pesqueres amb l’objectiu d’estimular el relleu generacional del sector pesquer. La proposta ha rebut el suport unànime de la resta de grups polítics.

Ara, el Govern haurà de posar fil a l’agulla per a desplegar aquest compromís. Els menorquinistes asseguren que duran a terme accions de seguiment i control del Govern per a assegurar que el compleixi.