Sumar Balears s'oposa als beneficis fiscals que l'aviació té a nivell europeu

Sumar Balears ha explicat aquest divendres als beneficis fiscals que l'aviació té a nivell europeu. Juanjo Martínez, candidat de Sumar al Parlament Europeu ha mencionat que els carburants aeris «no tenen cap tipus d'impost ni tarifa. Un element impensable per a la resta de carburants».

Martínez ha manifestat, «la massificació turística i les seves conseqüències socials, ambientals o d'habitatge, han de començar a acabar-se». Per aquest motiu ha proposat crear un impost europeu per litre al carburant utilitzat per a l'aviació així com un altre tribut per a gravar la contaminació que generen.

«Estats com França o Bèlgica ja han començat a gravar aquestes emissions, element que ens fa veure que és possible diverses coses, la primera és reduir el nombre de vols, ja que són insostenibles ambiental i energèticament en plena crisi climàtica, segon, per reduir el trànsit aeri a les Illes Balears i els que ho facin paguin per contaminar», ha explicat.

Per a concloure, el candidat de Sumar i coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha afirmat que «no és un caprici, cal posar-se ja per limitar i reduir el turisme que arriba a les nostres Illes, així com combatre de forma decidida el canvi climàtic i utilitzar els recursos del món de forma més racional».