MÉS reclama a Galmés reorientar l’estratègia turística i adoptar «mesures efectives» contra la massificació

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha instat el president del Consell a adoptar «mesures reals» contra la massificació turística i «no dilatar més una situació que ha tornat insostenible». Segons Alzamora, «Llorenç Galmés no pot quedar de braços plegats i girar l’esquena a la ciutadania». Així, ha assegurat que el Consell (l’administració competent en matèria de promoció i ordenació turística) no pot continuar sense l’adopció de mesures efectives. «Galmés ha d’escoltar el clam de la ciutadania. La manifestació de dissabte és un avís important del malestar des veïns i veïnes de Mallorca que reclamen una solució».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que ha arribat l’hora d’actuar i ha instat el PP a posar en pràctica el seu «canvi de discurs» respecte la política turística. «Davant del canvi de rumb per part del Govern de les IIles Balears i de la seva presidenta Marga Prohens, insistim amb tota una sèrie de propostes perquè el PP de Mallorca pugui dur a la pràctica allò que predica», ha explicat el conseller de MÉS per Mallorca.

En aquest sentit, Alzamora ha avançat que la formació té la intenció de presentar una sèrie de propostes que van en consonància amb allò que MÉS per Mallorca defensa des de fa anys. Segons Alzamora, mentre el PP ha defensat sempre créixer sense límits, MÉS ha estat l’única formació que els darrers anys hem parlat obertament del necessari decreixement turístic o hem plantejat limitar l’entrada de vehicles: «Totes les mesures que nosaltres hem anat defensant en solitari durant aquest darrer any han estat rebutjades pel binomi PP-VOX. I ara que la ciutadania comença a donar signes clars de cansament pretenen fer-nos creure que estan disposats a aplicar polítiques que lluitin contra la massificació i contra totes aquelles coses que ens compliquen la vida, quan estan fent tot el contrari». Jaume Alzamora ha declarat, a més, que «en realitat, el canvi de guió del PP posa de manifest la seva falta de projecte i la seva por de la resposta social. El Partit Popular no té cap estratègia ni cap pla per a les Illes Balears ni per a Mallorca».

Per això, MÉS exigeix al Consell de Mallorca reorientar la seva política turística i fer feina en un model basat en la disminució de visitants i en la reducció de la petjada ambiental. En concret, Alzamora ha demanat anar més enllà en la reducció del sostre de places turístiques, incrementar els recursos destinats a combatre l’oferta il·legal i limitar l’entrada de vehicles a l’illa. Tot, acompanyat d’altres mesures que el PP pot posar en pràctica des d’altres institucions com ara la limitació de creuers o la declaració de zones tensionades.