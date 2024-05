El Parlament contradiu la Casa Reial i Apesteguia argumenta que «de la mateixa manera que els geògrafs estan farts dels terraplanistes, els filòlegs estam farts dels gonelles»

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dijous una proposta presentada per MÉS per Mallorca que insta la Casa Reial espanyola a consultar la Universitat de les Illes Balears (UIB) abans de prendre decisions sobre la concessió del títol de '0Real' a l'Acadèmia de la Llengua Balear. La proposta també demana que, mentre no es compleixi aquesta consulta, es deixi sense efecte la concessió esmentada. Aquesta iniciativa busca assegurar que la UIB, com a autoritat lingüística, sigui consultada en futures decisions relatives a la llengua catalana, complint així amb el mandat de la Llei Orgànica 1/2007.

Durant el debat, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, va criticar durament la Casa Reial per la seva falta de respecte envers les institucions d'autogovern de les Illes Balears, la ciència i la llengua pròpia de l'arxipèlag. «La Casa Reial espanyola, els Borbons, tenen un llarg historial d'atacs sistemàtics i reiterats a la llengua catalana i haurien d'estar molt més alerta a l'hora de tornar a cometre un atac cap a la llengua pròpia del país», va afirmar Apesteguia. També va qualificar la concessió del títol de 'Real' a l'Acadèmia de la Llengua Balear com «un error» i «un bombó pels republicans i per les persones que no creim en la unitat de l'Estat espanyol».

El Parlament també ha aprovat reafirmar el seu compromís amb la llengua catalana, reconeguda com a llengua pròpia de les Illes Balears segons l'Estatut d'Autonomia, i amb les seves modalitats insulars, respectant la unitat de la llengua. Així mateix, s'ha ratificat el compromís amb la ciència i l'academicisme, especialment amb els estudis filològics i lingüístics rigorosos, rebutjant les teories acientífiques que perjudiquen l'interès general de la ciutadania i el progrés de la humanitat. Apesteguia va expressar el seu cansament respecte a l'ús polític de la filologia: «Des de la filologia estem bastant cansats que s'utilitzi aquesta ciència amb finalitats polítiques i espúries i, de la mateixa manera que els geògrafs estan farts dels terraplanistes, els filòlegs estam farts dels gonelles».

Finalment, el Parlament ha subratllat que els poders públics han de garantir la seriositat en les seves actuacions, sense donar suport a teories acientífiques. Els acords aprovats seran remesos a la Casa Reial, les Corts espanyoles i la Universitat de les Illes Balears.