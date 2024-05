MÉS acusa el pacte PP-VOX d’atiar els actes d'odi després dels atacs violents a l'Acampada per Palestina

El secretari general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació al Consell, Jaume Alzamora, ha condemnat les agressions per part de neonazis a l'Acampada per Palestina a la UIB. Alzamora ha lamentat els atacs violents i ha acusat el pacte PP-VOX d'«atiar els actes d'odi». De fet, ha recordat que les dues formacions van aprovar de manera conjunta en el darrer ple de la institució insular una moció on precisament es qüestionava la solidaritat amb Palestina a la UIB. La moció, impulsada per la ultradreta, va comptar amb el suport del PP. «Insuflar falsedats carregades d'odi té conseqüències», ha assegurat Alzamora.

El portaveu de la formació ecosobiranista ha remarcat que «el suport irresponsable de Galmés a les propostes de VOX dona ales als feixistes que com les taques d'oli s'escampen embrutant el debat polític i condicionant l'acció de govern». És per això que Alzamora ha demanat al president insular que sigui «taxatiu» i abandoni el «festeig constant amb les polítiques ultres». «Galmés i el PP no pot girar l'esquena als demòcrates; no pot continuar donant cobertura als qui fomenten la violència. Cal posar seny i aplicar polítiques per aïllar, rebutjar i condemnar les accions violentes», remarca.

Segons Alzamora, «hi ha silencis que són còmplices». Així, ha instat el president del Consell a condemnar «sense pal·liatiu» les agressions contra els activistes atacats al campus universitari: «Galmés té una oportunitat per demostrar si està amb els violents o amb els demòcrates que de manera pacífica defensen les seves idees i donen suport al poble palestí».