MÉS per Palma es reuneix amb entitats de la societat civil per a «fer front a l’ordenança 'cínica' del PP»

MÉS per Palma s’ha reunit al Centre Flassaders amb un nombrós grup d’entitats i representants de la societat civil per a «abordar la problemàtica que representa la nova ordenança cívica que vol aprovar el govern del batle Jaime Martínez».

A la reunió, la portaveu, Neus Truyol, ha fet una detallada explicació de les amenaces que comportarà l’aplicació d’aquesta ordenança; «una norma que vol imposar solucions policials a problemes socials, que criminalitza col·lectius i que reprimeix drets i llibertats fonamentals».

Cadascun dels col·lectius i entitats presents han expressat els seus neguits i preocupacions en relació a una proposta que ja abans de ser aprovada ha generat mobilitzacions, controvèrsia i alarma social. «De fet, el cas de les possibles multes a persones que viuen a caravanes perquè no poden pagar un habitatge simbolitza perfectament l’esperit repressor de l’ordenança, que assenyala i vol sancionar col·lectius vulnerables», apunten.

A part d’aquesta ofensiva contra les persones en situació de pobresa, Truyol ha explicat que la nova ordenança «també ataca drets fonamentals dels palmesans i palmesanes, com gaudir de l’espai públic, dels seus barris i carrers. Atempta contra la llibertat de reunió, les activitats dels artistes de carrer o el dret al joc dels infants. En definitiva, és una norma que ens transporta a temps obscurs allunyats dels principis democràtics. A més, Palma s’ha declarat Ciutat Amiga de la infància i Ciutat Educadora i ha signat el pacte per la inclusió social, tot un seguit d’iniciatives que promouen la igualtat i els drets humans. Aquesta ordenança ataca directament aquestes declaracions. El PP vol eliminar la pobresa i la dissidència política dels nostres carrers perquè el negoci turístic sigui l’únic protagonista».

MÉS per Palma considera que l'enfocament cínic de l'ordenança és «purament repressiu, i que no ofereix solucions per fomentar la convivència». En aquest sentit, la formació es posa a disposició de la ciutadania, de les entitats i dels col·lectius assenyalats per aquesta nova norma repressiva. «D’aquesta manera, es podrà articular un front comú que aturi aquesta iniciativa cínica, que retalla drets i llibertats democràtics fonamentals», ha declarat la portaveu de la formació.

En aquest sentit, MÉS per Palma instarà el govern del PP a retirar aquesta ordenança cínica i a «prendre mesures reals per fomentar una convivència democràtica i compromesa amb la llibertat i la igualtat».