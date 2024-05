Lluís Apesteguia reitera la necessitat del decreixement turístic i la diversificació econòmica

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tornat a reclamar la necessitat del decreixement turístic i de la diversificació econòmica durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts. Apesteguia ha defensat la importància de créixer en sectors com la indústria, la innovació i la recerca, el transport públic, la protecció del territori i les energies renovables. En el seu discurs, Apesteguia ha preguntat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, si l'executiu planteja limitar el nombre de vehicles que circulen per l’illa de Mallorca, el nombre de vols a l’aeroport de Palma, la construcció de cases en sòl rústic, el nombre de gandules a les platges, el nombre de cases buides i de segones residències, la dimensió del port de Palma o el preu dels lloguers. «A la sessió de control passada va quedar clar que vostès descartaven el decreixement i que el que plantejaven era aturar el creixement turístic. Des de MÉS per Mallorca consideram que en un moment de col·lapse turístic com el que vivim això és insuficient, però els donam la benvinguda al canvi d’opinió des del ‘SOS Tourism’ al ‘STOP Tourism'», ha dit Apesteguia. En aquest sentit, el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha insistit que l'aturada en el creixement hauria d’anar més enllà del sector turístic. «Parlar de turisme és parlar de tot a les Illes Balears», ha explicat, tot preguntant si el Govern també planteja limitar altres àmbits com el nombre de cotxes, els vols operats a l’aeroport, la construcció en sòl rústic, les gandules a les platges, les cases buides i les segones residències, la dimensió del port de Palma i el preu dels lloguers. Apesteguia ha recordat que MÉS per Mallorca aposta clarament pel decreixement turístic, però també pel creixement en altres sectors clau. «Quan vostès parlen de créixer no en volum si no en qualitat, segueixen pensant únicament en turisme. La convid a obrir la mirada. Les Illes Balears són molt més que turisme i d’això volem parlar a partir de demà», ha afirmat, en referència a la primera Mesa del Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, convocada pel Govern per aquest dimecres 22 de maig. Amb aquesta intervenció, Apesteguia busca posar de manifest la necessitat de replantejar el model econòmic de les Illes Balears, promovent un desenvolupament més equilibrat i sostenible que no depengui exclusivament del turisme.