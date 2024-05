26,91% de participació a la una, 4 punts més que a les eleccions en pandèmia del 2021

Fins a la una ha votat un 26,89% del cens, concretament 1.469.681 persones. La xifra és 4 punts més alta que la de les últimes eleccions catalanes, que van tenir lloc el 2021, en plena pandèmia. Aleshores, les dades van ser inusualment baixes a causa de la Covid-19, que va obligar a votar amb estrictes mesures de seguretat sanitària.

Per demarcacions, Girona és on la participació és més alta a la una (27,36%), seguit de Barcelona (27,00%) i Tarragona (26,66%). Lleida és la demarcació on la participació és més baixa, amb un 25,39%.