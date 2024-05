El Pi demana un estudi de càrrega de cotxes per a «lluitar contra la sobrepoblació que viu l’illa»

Antoni Salas, portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, ha presentat una moció per a exigir la creació d’un estudi de càrrega dels cotxes que pot suportar Mallorca. «Mallorca està saturada. Els embossos que els darrers dies han sortit pels mitjans de comunicació, Sóller, Formentor, les entrades a Palma… no són problemes puntuals. Són problemes crònics», ha explicat el conseller portaveu.

«I els col·lapses no es limiten a les zones turístiques. També trobam problemes de circulació a Inca o Manacor», insisteix. «Ser la comunitat amb la taxa de vehicles per habitant més elevada de l’Estat o tenir un transport públic deficitari ajuda a fer que els mallorquins i les mallorquines se sentin col·lapsats», explica Salas.

«Per això, necessitam saber quina és la capacitat màxima de vehicles que pot aguantar Mallorca. És necessari fer un estudi de càrrega màxima, tant dels residents com dels que venen de fora», explica el titular d’El Pi. «És important saber la xifra per poder donar solucions», insisteix Salas.

«Pràcticament, fa un any que va començar la legislatura i el Partit Popular només parla de fer un estudi de càrrega quan els col·lapses surten pels mitjans de comunicació. La veritat és que fa més de 8 mesos que esperam aquest estudi i pareix que mai arriba. I els embossos continuen augmentant», assegura Salas. «Mentre no tenguem aquest estudi fet, totes les solucions que donin seran a les fosques», ha assegurat el conseller insular d’El Pi.