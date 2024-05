MÉS per Mallorca reclama una agenda de reformes per «aprofundir la democràcia»

L’executiva de MÉS per Mallorca, reunida el 29 d’abril, ha valorat l’anunci de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del Govern espanyol després del seu període de reflexió i considera que «la guerra bruta i la corrupció judicial no pot tenir cabuda en democràcia». Els ecosobiranistes recorden que el lawfare no és cap fenomen nou a l’Estat espanyol i «fa dècades que s’empra per perseguir les esquerres transformadores, massa sovint amb la connivència dels grans partits de l’Estat». Precisament per a posar-hi fi, MÉS per Mallorca reclama impulsar una agenda ambiciosa de reformes que permetin aprofundir la democràcia.

L’executiva dels ecosobiranistes han reclamat tres paquets de mesures. En primer lloc, han demandat impulsar una reforma en profunditat dels poders de l’Estat, tant en la seva estructura, com en la forma d’accés i en la participació de la ciutadania en la presa de decisions. MÉS per Mallorca considera indispensable que s’abordi de forma específica una reforma del poder judicial que posi fi a la corrupció judicial i en democratitzi l’estructura i l’accés a la carrera judicial. Així mateix, es creu necessària l’obertura de nous canals de participació ciutadana per mitjà de l’ampliació de l’edat de vot i la promoció de les consultes públiques.

En segon lloc, l’executiva de MÉS per Mallorca planteja que s’han d’impulsar canvis profunds en la normativa que és restrictiva amb els drets fonamentals i, en particular, la Llei de Secrets, la Llei Mordassa i el Codi Penal.

Finalment, MÉS per Mallorca reclama mesures per acabar amb la intoxicació informativa, «prohibint la publicitat institucional i els patrocinis per part de qualsevol govern a mitjans i comunicadors que conformen l'anomenada 'maquinària del fang' i regulant que les xarxes socials i els canals de difusió hagin de deixar clar al consumidor si la informació que s'hi difon és fake».