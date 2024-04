Centenars de persones de tot Mallorca es manifesten davant la seu del PSIB-PSOE per donar suport a Pedro Sánchez

Unes 400 persones, segons el PSIB-PSOE, procedents de tot Mallorca han pres part aquest dissabte a l'acte organitzat a la seu del partit a Palma, i que ha comptat tant amb els principals responsables del partit com de persones militants i simpatitzants que han volgut mostrar el seu suport al president espanyol Pedro Sánchez.



En aquest acte s'ha pogut seguir en directe el Congrés Federal del PSOE que se celebra a Madrid. També s'ha llegit un manifest de suport dels 'socialistes' de les Illes a Pedro Sánchez, que ha estat llegit pel president Xisco Antich i per Ana Maria Muela, regidora socialista de Santa Maria del Camí.



Precisament, Francesc Antich ha expressat que amb aquest acte de suport, els «demòcrates» han volgut transmetre dos missatges importants: «Primer, que no pot ser que aquesta manera de fer política bruta surti guanyant, per la qual cosa cal continuar treballant perquè la democràcia d'aquest país no es vegi devaluada», i en segon terme, «Pedro Sánchez defensa un projecte de solidaritat i igualtat allà on l'economia va bé i es treballa en benefici de tots i per a tots els territoris».



Per part seva, la secretaria de Política Autonòmica del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, ha afegit que el partit agraeix als centenars de militants i simpatitzants que s'han desplaçat a Miracle per mostrar el seu suport i solidaritat, i per dir que «no es pot admetre aquest tipus de política que cerca deshumanitzar al contrari. La política és avançar, tal com ha fet el PSOE sempre».



Suport de tot el PSIB-PSOE



Per part seva, la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha encapçalat la delegació dels 'socialistes' de les Balears que han participat en el Comitè Federal del PSOE, màxim òrgan de decisió entre congressos, que s'ha reconvertit en «un clam» en suport al secretari general, Pedro Sánchez.



D'aquesta manera, Armengol ha demanat que «des de l'empatia i l'afecte, entenent perfectament per la situació que està passant Pedro Sánchez, deman que aquesta reflexió personal que està fent sigui col·lectiva».



La secretària general i presidenta del Congrés espanyol de Diputats ha reclamat que la reflexió col·lectiva sigui «de tot el país, de la política i també de la societat, per saber quina democràcia volem i quins límits volem posar a determinades qüestions que estan succeint i que estan deteriorant la nostra societat i la nostra democràcia, la qual cosa no ens podem permetre».