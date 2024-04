Podem reclama a Prohens que doni explicacions sobre «el rosari d'irregularitats i presumptes corrupcions del Govern»

Podem ha volgut enviar aquest dissabte «un missatge» a la presidenta Marga Prohens durant la celebració del seu Consell Ciutadà Autonòmic. En roda de premsa, la seva coordinadora, Lucía Muñoz, ha «lamentat» que la «situació política de les Illes continuï marcada per la inestabilitat parlamentària i un rosari d'irregularitats i presumptes corrupcions del Govern de retrocés del PP».



Així, Muñoz s'ha referit, en primer lloc, a la polèmica que ha afectat en els últims dies al director general de Transparència que «figura com a administrador d'un agroturisme il·legal». Muñoz ha criticat que «Prohens lluny de cessar-lo, que seria el mínim, el protegeix perquè així, es protegeix a ella mateixa». «Com no protegir-lo, si ella mateixa va acudir a la inauguració de l'agroturisme il·legal», ha continuat.



«Sabem que la senyora Prohens es deixa estimar, i si la conviden a una festa hi va i si el Mallorca la convida a un viatge amb tot pagat, ella també hi va» ha criticat Muñoz. «I clar que la senyora Prohens pot anar a les festes privades que li doni la gana, només faltaria», ha afegit Muñoz en referència a les declaracions realitzades divendres per la presidenta, «el problema és qui li paga les copes i a canvi d'alguna cosa» ha resolt la coordinadora.



«Prohens ha de donar la cara. Ella mateixa ha dit que no té cap problema a donar explicacions. No entenem per què espera» ha criticat la representant de Podem, exigint a la presidenta que «comparegui a petició pròpia en el Parlament». «Seria lamentable que donés les explicacions abans a Madrid en la comissió d'investigació del cas Koldo, per obligació, que en el Parlament balear per voluntat pròpia», ha continuat Muñoz.



Rumb a les europees



Muñoz ha aprofitat també per a anunciar que el partit «posa rumb a les eleccions europees» i ha augurat que aquestes seran «determinants en el rumb del món» en ser unes eleccions en les quals «es decideix entre una Europa de pau i una Europea de guerra».



En aquest sentit, Muñoz ha criticat «l'escalada bèl·lica a la qual ens estan arrossegant» i ha advertit que «la humanitat del projecte europeu sucumbeix sota les botes militars i els tambors de guerra que ovacionen els nostres líders per a ficar-nos en una guerra que només durà misèria i destrucció per a tots i totes, menys per als qui es lucren amb l'horror».



Davant aquest escenari, la coordinadora de Podem s'ha mostrat optimista en considerar que «la societat sap perfectament en quin costat està la dignitat i la justícia i mai està del costat de la guerra» i que per aquesta raó «a Podem no ens equivocam de bàndol, estam del costat d'una Europa de pau».