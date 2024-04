MÉS vol saber perquè el Govern no va dir res de la sospita dels micròfons espies i per què s’encarregà la investigació a detectius

MÉS per Mallorca ha registrat una bateria de preguntes amb sol·licitud de resposta escrita sobre la contractació d’investigadors privats per part de la Conselleria d’Empresa per valor de 4.235 euros. La formació ecosobiranista es mostra preocupada davant les afirmacions realitzades aquest divendres per part del portaveu del Govern, Antoni Costa, arran de la publicació a premsa de la contractació d’investigadors privats per part de la Conselleria d’Empresa per valor de 4.235 euros. Per això, MÉS per Mallorca demana fins a setze qüestions entre les quals figuren quan es va tenir contacte amb la Policia Nacional espanyola, com s’origina el contacte, quina era la recomanació concreta, per quin motiu aquesta tasca es va encarregar externament en lloc de deixar-la en mans de qui ja coneixia el cas, si es va donar trasllat de la contractació d’investigadors privats a la resta del Govern o si l’afirmació de què hi podia haver hagut micròfons al despatx del conseller Sáenz de San Pedro es basa en una possibilitat concreta o, per contra, aleatòria, entre altres qüestions.

«Ens preocupen les afirmacions que ha fet el Govern arran de la contractació d’investigadors privats per part de la Conselleria d’Empresa per valor de 4.235 euros», ha afirmat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Si el Govern tenia coneixement de la possibilitat que hi hagués micros al despatx del conseller d’Empresa, com així no ho havien fet públic? Per què s’encarrega aquesta tasca a investigadors privats i no la Policia Nacional?», s’ha demanat Rosa.

En aquest sentit, i per aquest motiu, la formació ecosobiranista ha registrat aquest divendres una bateria de fins a 16 preguntes amb sol·licitud de resposta escrita. Així, MÉS per Mallorca recorda que, en data de 12 d'abril de 2024, el portaveu del Govern ha manifestat en roda de premsa que la contractació d'un detectiu privat per part de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia va venir motivat per una recomanació de la policia nacional.

MÉS per Mallorca demana: «en quin moment es va tenir contacte amb la Policia Nacional? Com s'origina el contacte amb la policia nacional? Es va adreçar el Govern a la Policia Nacional o va ser aquesta que es va dirigir a la Conselleria? Quin és el contingut exacte de la recomanació de la policia nacional? Es va donar trasllat de la recomanació a la resta del Govern? En cas d'haver donat trasllat d'aquesta informació a la resta del Govern, en quina data es va produir? En cas d'haver-se donat trasllat a la resta del Govern aquesta recomanació, per quin motiu no es varen seguir les mateixes passes a la resta de conselleries? Si la Policia Nacional veia recomanable aquesta actuació, per què no es va requerir aquesta actuació als cossos i forces de seguretat de l'Estat? Si existien indicis per la Policia Nacional, per quin motiu es varen inhibir de fer la investigació ells mateixos? Si la Policia Nacional veia recomanable aquesta actuació, per què no es va requerir aquesta actuació als cossos i forces de seguretat de l'Estat? Quina era la justificació que tenia la policia nacional per recomanar la contractació d'un detectiu privat?»

Per altra banda, en data de 12 d'abril de 2024, el portaveu del Govern ha manifestat en roda de premsa que l'informe del detectiu privat contractat per la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia indica que «no hi havia però n'hi hagués pogut haver» micròfons. Per aquest motiu i en relació amb aquesta afirmació, MÉS per Mallorca demana: «com de probable és aquesta possibilitat? En quins indicis es basava el detectiu per donar a entendre que hi havia pogut haver micròfons? Atès que s'al·lega un potencial espionatge en el passat, han remès aquesta informació als cossos i forces de seguretat de l'Estat? Considera que, després de l'informe en què es planteja un potencial espionatge seria recomanable que les altres conselleries contractassin detectius també? Quan indica que n'hi havia pogut haver, considera que es refereix a una possibilitat concreta o refereix a una possibilitat aleatòria?»