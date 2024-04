MÉS per Palma anuncia una moció per a canviar el nom de la plaça Joan Carles I

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, i la regidora Kika Coll han anunciat la presentació d’una moció que insta a canviar de nom la plaça Joan Carles I pel de plaça de les Tortugues. «Qui conegui la història d’aquesta persona sap perfectament que Joan Carles I va enganar fins i tot als seus. Mantenir el seu nom menysprea els ciutadans honrats», ha declarat Truyol.

«La Plaça Luis Bárcenas, la plaça Rodrigo Rato, el carrer de Koldo o l'avinguda del Bigotes. És evident que ningú acceptaria aquests noms per als carrers i places de la seva ciutat. Llavors, per què hauríem d’acceptar el de Joan Carles I?», s’ha demanat Truyol.

«Aquest diumenge 14 d’abril commemoram l’aniversari de la II República, un període de llum i esperança per a la democràcia i la justícia social. Uns valors que és evident que la monarquia espanyola no practica. Ara mateix, en els nostres carrers, encara hi ha noms que no mereixen ser honorats. No podem permetre que hi hagi carrers que duen el nom de corruptes. Els ciutadans mereixen respecte i dignitat, i honrar a aquells que han tengut un paper dubtós en la nostra història és una ofensa a la nostra integritat. És per això que demanam que la plaça Joan Carles I sigui rebatejada com a Plaça de les Tortugues, en un acte de justícia i memòria per a la nostra ciutat i per a tots els ciutadans que han patit les conseqüències de la corrupció i de la falta de responsabilitat», ha explicat.

La portaveu de MÉS per Palma justifica aquesta decisió perquè «l’Ajuntament de Palma ha de ser coherent en reclamar per igual que tots els ciutadans compleixin amb els seus drets i obligacions sense cap tipus de distinció. A l’hora de fer-ho és del tot lògic prendre la decisió valenta d’iniciar els tràmits per canviar el nom de la plaça Joan Carles I. El PP ha d’escollir entre honorar la corrupció o la decència».

«Com a demòcrates i republicanes, i com a regidores de MÉS per Palma, no podem ignorar els fets que han posat en dubte la integritat de la monarquia espanyola els darrers anys. El cas Corinna, el cas Nóos, les caceres d'elefants o els cobraments de presumptes comissions, han erosionat la confiança del poble en les seves institucions. Ha de ser dolorós per a persones que en algun moment han confiat en la monarquia veure com els membres de la reialesa es veuen immersos en aquests escàndols», ha declarat Truyol.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Palma ha recordat que «la condemna d'Iñaki Urdangarín en el cas Nóos i els informes de possibles evasions fiscals del rei emèrit ens obliguen a qüestionar la seva honradesa i integritat. Hem de recordar que els càrrecs reials no són electes i que, per tant, no estan sotmesos al judici directe dels ciutadans a les urnes. És per això que és crucial que es mantengui la transparència i la rendició de comptes en totes les esferes del govern. Com a representants del poble i com a republicanes exigim responsabilitat i honestedat a tots els nivells de la societat, inclosa la monarquia. La integritat és fonamental per a la confiança dels ciutadans en les nostres institucions, i hem de treballar activament per a restaurar-la».