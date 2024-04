MÉS denuncia que el Govern no vulgui destinar el cànon de residus als ajuntaments

MÉS per Mallorca denuncia que el Govern no vulgui destinar el cànon de residus als ajuntaments i els derivi cap als consells insulars. La formació ecosobiranista recorda que són els ajuntaments els responsables de la prevenció en matèria de residus, de la recollida selectiva i de les deixalleries i que, sense els doblers del cànon de residus que es va aprovar la passada legislatura, no es podran aconseguir els objectius fixats per la llei de residus de les Illes Balears i per la Directiva Marc Europea de Residus.

Així mateix, MÉS per Mallorca critica la manca d'esforç i actualització en prevenció de residus i rebutja l'aturada del pla pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos que hauria d'haver-se realitzat enguany a Formentera i que es va treballar la passada legislatura.

«El PP ha tirat a la paperera del rebuig tota la feina feta en matèria de residus durant les darreres legislatures», ha denunciat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, durant la compareixença que el director general competent en matèria de residus del Govern ha realitzat aquest dimarts a la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears a petició del partit ecosobiranista.

A més, la formació recorda que el cànon de residus va ser un impost finalista sobre les incineradores i els abocadors que es va crear la legislatura passada, els doblers dels quals s'han de destinar als ajuntaments que són les institucions competents en prevenció i en millora de la recollida selectiva orgànica i en deixalleries. «Si els ajuntaments no disposen dels doblers del cànon no es podran assolir els objectius fixats a la llei de residus de les Illes Balears i a la Normativa Marc Europea de Residus», ha assegurat Rosa.