Denuncien l'Ajuntament de Palma per exigir estar al corrent del pagament del lloguer per a empadronar-se a la ciutat

Consumidors i Usuaris de Balears (Consubal) ha denunciat l'Ajuntament de Palma davant l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) per exigir estar al corrent del pagament del lloguer a les persones que necessitin empadronar-se a la ciutat.

Segons denuncia l'associació, un dels requisits que s'exigeixen a les OAC és la del rebut del lloguer del mes en què se sol·licita l'empadronament, cosa que, segons Consubal, són dades de caràcter personal i, per tant, protegides. Segons el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, les darreres setmanes s'estan rebent queixes de residents a qui, entre altres documents, se'ls ha exigit el rebut del lloguer del mes en curs, en conseqüència, estar al corrent de pagament del lloguer.

Segons explicava Rodríguez, entre els requisits exigits per a l'empadronament publicats a la web de l'Ajuntament no figura estar al corrent de pagament del lloguer, per la qual cosa des de Consubal es considera una extralimitació de l'Ajuntament. Des de Consubal, s'ha enviat escrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè analitzin i informin sobre si l'exigència de l'Ajuntament és dins de la norma i que no atempta contra el dret dels consumidors a protegir les dades de caràcter personal.

Rodríguez denuncia que «aquest incomprensible posicionament de l'Ajuntament és contrari al dret dels consumidors a empadronar-se al domicili on tengui fixada la seva residència, limitant els drets de les persones i posicionant-se, com és habitual, al costat dels més forts en aquest àmbit i contra les persones que pateixen els problemes de l'habitatge, ja que aquesta discriminació afecta molts altres àmbits i drets dels ciutadans com el dels descomptes de viatges, accés a serveis municipals, metges, etc».

Finalment, des de Consubal s'exigeix que cessin immediatament aquestes practiques i propiciïn el registre al padró municipal d'habitants.