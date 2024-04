MÉS per Mallorca demanarà la compareixença de «tots els que surten a la interlocutòria judicial» a la comissió del cas Koldo

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit que la seva formació demanarà que compareguin a la comissió d'investigació del cas Koldo «totes aquelles persones que tenguin alguna cosa a veure amb aquesta trama de corrupció, amb la gestió de l'expedient o que surti a la interlocutòria judicial».

Així s'ha expressat aquest dilluns el portaveu ecosobiranista en una roda de premsa en què ha indicat que properament faran pública la seva proposta de pla de treball de la comissió d'investigació, que es constitueix aquest dimarts al Parlament, amb les persones que consideren necessàries.

Des de MÉS per Mallorca han subratllat que la comissió no es fa «perquè es fes un contracte d'emergència sense seguir els procediments ordinaris, perquè es trigués tres anys a reclamar ni perquè s'hagi deixat caducar l'expedient, sinó perquè hi ha un cas de corrupció del PSOE».

«Volem saber qui del Govern central va trucar al Govern per recomanar aquesta empresa i qui del Govern va rebre la informació», ha assenyalat Apesteguia, criticant que «60 dies després encara no se sap».