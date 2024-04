Més per Menorca demana explicacions al Ministeri de Defensa sobre la situació de la base naval del port de Maó

Més per Menorca, a través dels diputats Vicenç Vidal i Agustín Santos, ha registrat una bateria de preguntes al Congrés espanyol per a demanar explicacions a la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que aclareixi les informacions aparegudes sobre la implantació d’una base naval de l’OTAN a Maó.

Les preguntes que han registrat de manera conjunta ambdós diputats pretenen respondre qüestions com quan i per què es va decidir oferir el port de Maó com a base de suport logístic a l’OTAN, quines implicacions té que el port de Maó tengui estatus de port amb autorització diplomàtica permanent, quines operacions hi ha previstes al port de Maó en el marc d’aquest suport logístic, quina mena d’embarcacions hi ha previst que facin escala al port de Maó i amb quines finalitats o quin consum de recursos, com aigua, energia, combustible o altres, estan previstos durant les escales programades.

A través de les preguntes, el partit menorquinista també demana si s’ha previst cap inversió en el condicionament de les infraestructures existents al port de Maó i si s’ha previst l’emmagatzematge de cap tipus d’arsenal o armament al port de Maó o al seu entorn. Així com també si prèviament s’ha consultat o informat sobre aquest canvi al Consell de Ministres, a la Comissió de Defensa, al Govern de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca, als ajuntaments de Maó i Es Castell o a l’Autoritat Portuària de Maó.

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha manifestat que «ens oposam a la implantació a Maó de la tercera base de l’OTAN de l’Estat espanyol» i ha recriminat que aquesta decisió s’hagi pres «sense cap tipus de transparència».

Per la seva banda, el diputat de Sumar Agustín Santos ha definit aquesta situació com «una passa més en la militarització que se’ns vol imposar per a una nova Guerra Freda a Europa i en el Mediterrani» reafirmant que «s’està gestant sense consultar ni informar a les autoritats ni tampoc a la ciutadania de Menorca».