Més per Menorca demana al Consell que torni a posar en marxa el servei de bus a espais naturals protegits

Els consellers de Més per Menorca, Josep Juaneda i Noemí García, acompanyats de la portaveu del PSM-Més per Menorca a Ciutadella, Maria Jesús Bagur, han demanat des de Punta Nati que aquest estiu es tornin a activar el servei de transport públic a espais naturals protegits.

Els menorquinistes adverteixen que amb la recent arribada de l'estiu «tornarem a patir els problemes esdevinguts pel massiu desembarcament de turistes». La consellera Noemí García ha lamentat que Menorca «tornarà a ser escenari de situacions insostenibles i l'actual equip de govern del Consell no està fent res per a reduir l'impacte de la massificació turística».

Per la seva banda, el portaveu menorquinista, Josep Juaneda, ha manifestat que «un dels principals problemes que pateix l'illa i les persones que hi vivim és la saturació de cotxes a tot el territori insular, per aquest motiu, insistim en la limitació d'entrada de vehicles».

Juaneda ha recordat que des de Més per Menorca «hem sabut gestionar aquests espais garantint l'equilibri entre l'activitat humana i la preservació del territori, amb exemples com Macarella». El portaveu menorquinista ha explicat que la posada en marxa del bus a Punta Nati «fou tot un èxit» i que el camí a seguir era fer el mateix amb Cavalleria i Favàritx.

Des de Més per Menorca recorden que la zona de Punta Nati és un Bé d'Interès Cultural pel ric patrimoni etnològic que hi resideix, per això, exigeixen mesures efectives per evitar-ne la seva degradació.

La portaveu del PSM-Més per Menorca a Ciutadella, Maria Jesús Bagur, ha destacat que la mesura del bus a Punta Nati «ha estat molt aplaudida per part dels residents de la zona, que han vist com han pogut continuar fent la seva vida sense veure's alterats per la saturació de vehicles». En aquest sentit, Bagur reclama al Consell Insular que s'ampliïn les dates d'implantació d'aquest servei que, per ara, ha funcionat els mesos de juliol i agost.