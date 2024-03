El Pi: «Fa anys que hauríem de tenir el Segon Cinturó acabat»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes al Consell de Mallorca, Antoni Salas, s’ha posicionat a favor d’acabar el primer tram del Segon Cinturó de Palma: «Fa anys que s’hauria d’haver acabat aquesta infraestructura tan necessària per acabar amb els col·lapses de l’entrada de l’autopista de Llucmajor a Palma».

«Això pareix que ha estat una zona maleïda durant molts d’anys. Aquestes infraestructures no s’han acabat i eren més que necessàries. De fet, a la darrera legislatura no s’ha fet res de res», insisteix Salas. «A més, també varen posar un centre comercial que va acabar de col·lapsar la zona i va agreujar aquests embossos que hi ha. I si això fos poc, després va arribar el Carril Bus-VAO per acabar de complicar la vida als mallorquins que han de davallar cada dia a Palma», assegura Salas.

«Per tant, és ben necessari que s’acabi aquest tram 1. I el més important és poder donar solucions a la gent que baixa a Palma i cada dia està més d’una hora embossat a les entrades a la Ciutat», explica el portaveu. «A més, també tornam a reiterar la petició de llevar el carril Bus-VAO d’una vegada per totes», insisteix.

«Consideram que avui dia s’ha d’intentar evitar xapar les ciutats o les barriades i poder fer túnels per poder dur a terme el projecte», explica. «És una infraestructura necessària i que pot donar solució al col·lapse que es viu cada dia», ha sentenciat Salas.