MÉS interpel·larà el Govern sobre l’amnistia en rústic i sobre el pin parental que exigeix VOX

MÉS per Mallorca demanarà al Govern sobre l’amnistia en rústic i sobre el pin parental que exigeix VOX a la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts.

«Rebutja la presidenta del Govern el concepte d’amnistia en tots els casos?», serà la pregunta que formularà el coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu del grup parlamentari ecosobiranista, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en referència a l’amnistia en rústic anunciada a premsa per l’executiu autonòmic. El partit ecosobiranista rebutja la mesura anunciada, considera que «Mallorca no pot ser un gran solar» i que cal retornar el rústic als usos que li són propis com són els agrícoles i ramaders i, com va anunciar la setmana passada, impulsarà un recurs d’inconstitucionalitat en cas que l’amnistia en rústic sigui aprovada per vulneració de la normativa i de la igualtat de les persones davant la llei.

Per la seva banda, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió demanarà al conseller d’Educació i Universitat, Antoni Vera, si «pensa continuar posant pressió als centres educatius per solucionar els conflictes amb els seus socis d’extrema dreta?», en referència al pin parental que la formació d’extrema dreta exigeix a l’executiu posar en marxa. El partit ecosobiranista s’oposa de manera flagrant a aquesta mesura i considera que les famílies «no tenen dret a imposar la ignorància als seus fills i filles» i que l’educació dels infants és «un dret que ha de ser vetllat i de responsabilitat compartida de famílies i poders públics».