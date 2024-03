El PSIB-PSOE valora l'impuls de l'agenda feminista del Govern espanyol en contraposició a «l'involucionisme de la dreta»

El Govern espanyol ha impulsat una «agenda feminista ambiciosa» durant la present legislatura, amb un Ministeri liderat per Ana Redondo i amb Aina Calvo com a secretària d'estat d'Igualtat. Calvo ha protagonitzat la 'Trobada feminista' del PSIB-PSOE celebrada aquest divendres a Palma, en la qual s'han posat damunt de la taula «les iniciatives en matèria d'igualtat, de persecució de la violència de gènere, en contra de la tracta i per l'abolició del proxenetisme, l'explotació sexual i la prostitució».

Tal com han explicat des del partit, «són aspectes que ja compten amb iniciatives concretes en diferent grau de tramitació impulsades des del Govern espanyol, com la proposició de llei que s'ha registrat al Congrés per a perseguir als proxenetes i als clients de la prostitució». «És una pràctica execrable», ha dit Calvo, que ha insistit en la reforma de l'article 187 del Codi Penal per a poder «» «castigar el proxenetisme i la pràctica de la prostitució des del punt de vista del consumidor, i no des de les dones que s'hi veuen abocades».

Calvo ha oferit «tota l'ajuda que sigui necessària des de l'Estat» per tal que a les Balears es pugui combatre «la xacra de la violència de gènere», i ha confiat en el fet que el PP no abandoni la seva posició de consens en aquest tema «en virtut dels pactes que mantenen amb l'extrema dreta».

Prèviament a l'acte s'ha celebrat la sessió del Consell Assessor per les polítiques d'igualtat del PSIB-PSOE, en què s'ha escollit la llicenciada en Geografia i Història i docent Margalida Moll Serra com a nova presidenta. Moll s'ha referit al feminisme com a eina de «transformació social», i ha reivindicat la imprescindible presència de la mirada de les dones en totes les polítiques de progrés que reverteixen en «una societat més igualitària i justa».

La 'Trobada Feminista' del PSIB-PSOE també ha comptat amb la presència de la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, i de les respectives secretàries d'Igualtat del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, i de la FSM, Nati Francés.