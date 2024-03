MÉS denuncia la «instrumentalització» de la Fundació Mallorca Turisme per a desviar doblers públics al RCD Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat la «urgència i celeritat» amb la qual la institució insular ha tramitat el conveni amb el Govern i que permetrà regar amb gairebé 2,7 milions d'euros al RCD Mallorca. Alzamora ha avançat que les presses «només s'entenen davant la necessitat de poder justificar un primer pagament de 750.000 euros per al que queda de temporada (d'abril a juny). És la mateixa quantitat (750.000 euros) que les institucions pagaran pel segon període comprès entre juliol i desembre». «Pagarem el mateix per tres mesos que per sis. La urgència només s'entén per la necessitat de pagar-li al club abans no acabi la temporada actual», ha assenyalat. En aquest mateix sentit, el portaveu de MÉS ha desvelat que el conveni aprovat contempla que el Consell faci efectiva la seva part econòmica en només cinc dies.

Tot, ha assenyalat el portaveu ecosobiranista, tenint en compte que el Consell no té en aquests moments capacitat financera, i així ho reflecteix l'informe de justificació: «Han instrumentalitzat la Fundació Mallorca Turisme per a regar amb doblers públics al Mallorca». Encara més, segons Alzamora, el Consell destinarà un milió d'euros mentre a Mallorca hi ha gent amb altres necessitats i prioritats: «Tenim llistes d'espera a les residències, falten centres de dia i el govern del PP prefereix destinar recursos públics a un patrocini turístic que només cerca atreure turistes per agreujar el problema de massificació que tenim».

Jaume Alzamora ha censurat també que el Consell intenti justificar aquest contracte al·ludint a la promoció del producte local o els artesans de l'illa. «No deixa de ser curiós que en una setmana hagin resolt un conveni d'aquestes característiques i, en canvi, no hagin convocat les ajudes als artesans i al producte local que ara diuen que sortiran guanyant amb aquesta acció. No té sentit i ens preocupa», ha manifestat Alzamora.

Al marge de les discrepàncies amb la promoció turística de masses, el portaveu de MÉS per Mallorca ha denunciat l'ús dels doblers públics destinats a finançar «una entitat que es mou només per interessos econòmics». «Estam parlant de regar amb doblers públics una empresa que no té capital mallorquí i que té la majoria dels jugadors desarrelats del territori i que tenen salaris elevadíssims. Sí que defensam que, com a principal institució de l'illa, es pugui donar suport al més important club esportiu de Mallorca perquè sigui l'abanderat del país, però amb una dimensió més ajustada a la realitat de la institució i en comparació amb els altres clubs, o empreses», remarquen des de MÉS. En aquest mateix sentit, Jaume Alzamora ha remarcat que «s'han de fomentar els esports minoritaris, que no fan negoci multimilionari, amb esportistes i entitats d'aquí, de la terra. Amb foment de l'esport escolar i femení».