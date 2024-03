Més per Menorca demana enviar la Llei de supressió de l’Oficina Anticorrupció al Consell Consultiu

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha sol·licitat al Parlament que derivi la Llei de supressió de l’Oficina Anticorrupció al Consell Consultiu perquè dictamini la legalitat d’aquesta norma.

Josep Castells ha estat contundent per qualificar la llei de «bunyol» sobre la qual afirma que «està plena de defectes per culpa de la incompetència del Govern mogut per l’obsessió de destruir aquesta oficina».

El portaveu menorquinista ha recordat que els expedients oberts quedaran en mans del Govern, concretament de la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis, fet que provocarà que «totes les dades recollides en els expedients quedaran mal custodiades». Castells ha avisat que «estem davant una bretxa de seguretat que romp el compromís amb les persones denunciants que han confiat en la lluita pública contra la corrupció».

Concretament, cal recordar que la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis té una relació de llocs de feina on consten cinc llocs de feina, dels quals només un està ocupat ara mateix per un funcionari en serveis en actiu. «Aquest fet posa de relleu la insuficiència dels mitjans i dels recursos d’aquest òrgan per assumir tots els expedients de l’Oficina Anticorrupció i preservar la intimitat de les dades de denunciants, denunciats, ciutadans i funcionaris», ha sentenciat Castells.