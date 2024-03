Prohens es reuneix amb l'OCB i defensa la promoció del català del Govern per a fer-la una llengua «més amable»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha qualificat com a «cordial» el to de la seva reunió mantenguda amb l'Obra Cultural Balear (OCB) i ha defensat la promoció que fa el Govern del català per a fer-la una llengua «més amable davant de qui l'usa com a eina de confrontació».

La líder de l'Executiu ha assenyalat, a preguntes dels mitjans, que aquesta trobada s'emmarca en el «respecte institucional» que té el Govern a una entitat com l'OCB.

Prohens ha destacat aquest «gest», ja que ha apuntat que era «important» avançar aquesta reunió respecte d'altres que té a l'agenda, un avenç que ha estat motivat per l'arribada d'Antoni Llabrés a la presidència de l'OCB.

Així mateix, ha indicat que aquesta reunió s'ha mantengut des dels diferents punts de vista i ha servit per a rendir compte de les diferents accions lingüístiques que ha emprès el Govern, com les actuacions de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), entre les quals ha citat el curs de català per a sanitaris al qual s'han inscrit més de 200 professionals.

«La llengua no és patrimoni de cap opció política i les opcions polítiques que intenten patrimonialitzar la llengua li fan molt de mal i haurien de deixar de fer-ho», ha assenyalat.

En aquest sentit, ha apuntat que el Govern ha d'apostar pel català, com marca l'Estatut d'Autonomia, mitjançant «l'incentiu i la promoció» per a fer una llengua «més atractiva i més amable». «La política lingüística dels darrers anys ha fracassat si s'atén les xifres», ha subratllat, i ha afegit que el seu Govern «no imposa, sinó que incentiva i convida a estimar la llengua».