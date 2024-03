Podem porta la limitació de compra d'habitatge a no residents al Parlament i al Congrés espanyol

La limitació de compra d'habitatge a no residents a les Illes Balears es debatrà aquesta setmana al Parlament i al Congrés espanyol a proposta de Podem. Així ho han anunciat en roda de premsa la diputada Cristina Gómez i la coordinadora del partit a les Balears i secretària estatal d'habitatge, Lucía Muñoz. Aquesta iniciativa, ha explicat Gómez, ve fonamentada en la necessitat de prendre «mesures contundents en matèria d'habitatge, ja que és el major factor d'exclusió social». «En aquesta comunitat autònoma és més fàcil viure si ets no resident que resident», ha continuat Gómez en la mateixa línia.

Muñoz ha assegurat que l'objectiu de la seva formació és «redoblar la pressió perquè tiri endavant aquesta iniciativa que el PSOE també ha defensat». Així, totes dues representants han volgut adreçar-se especialment a Francina Armengol perquè «defensi a Madrid el mateix que defensa a les Balears». «Li demanam a Armengol que el partit socialista es banyi, perquè ho podrien haver fet quan estàvem governant, que és quan u pot fer coses», ha afirmat Gómez.

Debat al Congrés espanyol i al Parlament

«Demà es debat al Congrés la Proposició No de Llei (PNL) i, al mateix temps, la diputada Cristina Gómez presentarà una pregunta oral al Parlament», ha anunciat Muñoz. La PNL, que demanda una legislació tant per a les Balears com per a Canàries, serà defensada pels diputats del partit a Madrid en la Comissió d'Habitatge. Aquesta iniciativa serà acompanyada per la pregunta que Gómez presentarà, també dimarts, a la Consellera d'Habitatge «perquè expliqui per què no vol aplicar fórmules com limitar la compra d'habitatge a no residents o topar el preu dels lloguers que ja han tengut èxit en altres territoris com Nova York», ha explicat la diputada Gómez.

La iniciativa es debatrà també a l'Ajuntament de Palma

Muñoz ha informat que aquesta iniciativa es tractarà també a nivell municipal a l'Ajuntament de Palma, on és regidora. Muñoz ha volgut recordar que malgrat «celebrar» que «el PSOE estigui demanant declarar Palma zona tensionada», aquesta és una iniciativa que, en paraules de Muñoz, Podem ja va presentar «fa mesos». «Però no és suficient, una cosa és declarar Palma zona tensionada però també cal destensionar el mercat», ha continuat Muñoz. En aquest sentit, l'edil ha afirmat que «aplicar la Llei d'Habitatge és el mínim, però també cal demanar la limitació de compra a no residents i així ho farem al proper ple». Finalment, Muñoz ha volgut recordar-li també als socialistes que encara que des del seu partit es valori «positivament que vulguin declarar Palma zona tensionada, també ens agradaria que tinguessin aquestes iniciatives allí on governen amb nosaltres, no sols quan estan en l'oposició, i que en llocs com Las Palmas de Gran Canària no costés tant i que no posessin tantes excuses per a topar el preu dels lloguers».